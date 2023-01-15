قال صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، إن وادي الرمه يعتبر معلما طبيعيا لأكبر وأطول وادي في الجزيرة العربية، متطلعا لتهذيب روافد الوادي وتطوير جوانبه ليشكل وجهات سياحية متميزة.

وأضاف أن وادي الرمه يعد وادي وطني عظيم ويستفيد منه الكثير من ارجاء الوطن ولكن غالبية المسافة التي يجري بها بالقصيم تُحملنا مسئولية أكبر لمعالجة معوقاته بشكل علمي ومهني.

وأكد أن العمل يجري بتنسيق عالي جدا من فريق وادي الرمه المشكّل قبل 7 سنوات في مجلس المنطقة مع الجهات الحكومية والخبراء المختصين لتحديث متطلب المستجدات بعد السيول الاخيره للاستفادة منها.

وأضاف أنه جاري العمل بمهنية عالية جدًا مع الجهات ذات الاختصاص في البلدية أو وزارة البيئة والزراعة والمياه أو هيئة المساحة الجيولوجية لكل مايخدم وادي الرمه كمعلم طبيعي لتضاريس المنطقة ومكوناته الطبيعية والمخزون المائي وكيفية الاستفادة منه.