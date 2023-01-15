شهدت مواجهة سويندون تاون مع ضيفه غريمسبي في دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي لكرة القدم، أمس السبت، حادثة غريبة ونادرة .

وفي الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول، حاول أحد مدافعي سويندون تاون تشتيت الكرة لترتطم برأس الحكم سام بيركيس، الذي سقط على الأرض وانهار مباشرة، وقد هرع اللاعبون من الفريقين إلى الحكم وحاولوا مساعدته.

كما تدخل الطاقم الطبي لفريق سويندون لإسعاف الحكم لكنه لم يتمكن من مواصلة إدارة اللقاء ليتم حمله على نقالة إلى خارج الملعب وسط تحية من جماهير الفريقين في المدرجات.