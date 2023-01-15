انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” خلال الأسبوع الثاني من شهر يناير 2023 1.207 ألغام زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و115 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1077 ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وتمكن فريق مشروع “مسام” من انتزاع 69 لغمًا مضادًا للدبابات و 254 ذخيرة غير منفجرة في محافظة عدن، وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع .

بينما في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 21لغمًا مضادًا للدبابات و55 ذخيرة غير منفجرة.