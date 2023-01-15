أعلن موسم الرياض إتاحة الدخول مجانًا لـ”ونتر وندرلاند” قبل الساعة 6 مساءً.

وأكد أن الدخول سيكون مسموح في هذا الموعد طوال أيام الأسبوع.

يذكر أن ونتر وندرلاند هي واحدة من أشهر فعاليات موسم الرياض، وهي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة.