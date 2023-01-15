أعلن موسم الرياض إتاحة الدخول مجانًا لـ”ونتر وندرلاند” قبل الساعة 6 مساءً.
وأكد أن الدخول سيكون مسموح في هذا الموعد طوال أيام الأسبوع.
يذكر أن ونتر وندرلاند هي واحدة من أشهر فعاليات موسم الرياض، وهي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة.
أعلن موسم الرياض إتاحة الدخول مجانًا لـ”ونتر وندرلاند” قبل الساعة 6 مساءً.
وأكد أن الدخول سيكون مسموح في هذا الموعد طوال أيام الأسبوع.
يذكر أن ونتر وندرلاند هي واحدة من أشهر فعاليات موسم الرياض، وهي تجمع بين المغامرات والألعاب بتجربة فريدة.
التعليقات
اترك تعليقاً