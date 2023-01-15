“المالية” تتيح نطاق نافذة نقل المعرفة للعموم

أعلنت وزارة المالية فتح نطاق نافذة نقل المعرفة للمهتمين من العموم، والتي تتضمن أدلة إجراءات الوزارة، وهي تتيح لزائري الصفحة إمكانية تحميل النماذج المتوفرة فيها.

وتحتوي النافذة على عدد من قوالب ونماذج إدارة مشاريع الوزارة، إلى جانب محتويات رقمية معززة، وأرشيف متكامل، حيث تعتبر بمثابة دليل استرشادي يضم أدوات وتفاصيل فنية ومعايير وأطرا تدعم تنفيذ استراتيجية الجهات ومشاريعها.

وكانت وزارة المالية خصصت النافذة في مرحلتها الأولى للجهات الحكومية داخل النطاقات على الرابط هنـــــــــا و هنــــــــــا، مشيرةإلى أنها فتحت النافذة في مرحلتها الثانية بشكل كامل لعموم الراغبين في الاستفادة منها على الرابط التالي: من هنـــــــــــــا