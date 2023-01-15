حذرت المديرية العامة للجوازات مجددا من تشغيل الوافدين المخالفين للأنظمة أو من تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها هي عمالة غيرها.

وقالت أن المنشآت التي ترتكب تلك المخالفات تتعرض لعدد من العقوبات؛ وهي غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأضافت أن العقوبات تتضمن أيضاً التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة تصل إلى سنة، مع الترحيل إنْ كان وافدًا.

ووجهت “الجوازات” بالإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، ورقم 999 لبقية المناطق.