قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم الأحد، أن دولاً غربية سترسل لأوكرانيا شحنات جديدة من الأسلحة الثقيلة.

وأوضح “ستولتنبرغ” قبل اجتماع هذا الأسبوع، في قاعدة رامشتاين الجوية لمجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا التي تنسق إمدادات الأسلحة إلى كييف: “إن التعهدات الأخيرة بتسليم أسلحة ثقيلة مهمة، وأتوقع المزيد في المستقبل القريب”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وأضاف: “نحن في مرحلة حاسمة من الحرب لذلك من المهم أن نزود أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاج إليها لكي تنتصر”، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترف خطأ بشنه هجوماً على أوكرانيا.