كشفت لجنة الحكام ببطولة كأس الخليج العربي الخامسة والعشرين خليجي زين 25 عن أسماء طاقمی تحکیم مباراتي الغد في نصف النهائي.

وستجمع المباراة الأولى فريق منتخبي العراق وقطر على ملعب البصرة الدولي، في حين ستقام المباراة الأخرى بين البحرين وعمان على ملعب الميناء الأولمبي.

وسيتولى تحكيم مباراة العراق وقطر طاقم تحكيم صيني بقيادة ما تينغ ويساعده مواطناه كل من زهو في وزهانج شانغ والحكم الرابع ستيفان كوفاكس، والحكم الخامس فاسيلي مارينيسكو ، بينما سيكون الصيني فيو مينج حكما للفيديو المساعد يعاونه الفرنسی ،چیرمی بیرنارد، بينما الإماراتي حمد المزروعي مقيما للحكام.

وسيتولى تحكيم المباراة الثانية بين البحرين وعمان طاقم تحكيم إماراتى بقيادة عادل النقبي، ويعاونه كل من على النعيمي وسبيت عبيد.

وتم تكليف الكويتي عبدالله جمالی حکما رابعا ومواطنه عبدالهادي العنزي حكما خامسا، وجاء حكما للفيديو المساعد الإماراتي أحمد درويش ويعاونه السعودي عبدالله الشهري، والكويتي محمد باحيه الشمري مقيما للحكام.