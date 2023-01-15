أثارت فتوى “مجمع الفقه الإسلامي” في السودان، اليوم الأحد، تجيز للرجل النكاح من زوجة أخرى سرًا، جدلًا واسعا.

وأفتى رئيس لجنة الأحوال الشخصية في “مجمع الفقه الإسلامي” السوداني، علاء الدين عبدالله أبو زيد، بإجازة الزواج السري، واشترط حضور الشهود في الزواج.

وقال: “الزواج في السر إذا لم يوجد فيه شهود فهو غير جائز، أما إذا انطبقت عليه شروط الزواج فهو جائز وليس من الضروري أن يخبر الرجل زوجته أو أسرته”.

وكانت تقارير قد كشفت عن تفشي ظاهرة “الزواج السري” بشكل كبير خلال الفترة الماضية في السودان خوفا من الزوجة الأولى.