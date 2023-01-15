هاجمت المطربة الكولومبية الشهيرة شاكيرا، والدة شريك حياتها السابق جيرارد بيكيه.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن شاكيرا قامت بوضع دمية كبيرة تشبه الساحرة الشريرة على شرفة منزلها في برشلونة، والمطل بشكل مباشر على بيت والدة بيكيه.

وبحسب روايات أحد الجيران في المنطقة، فقد أكد أن شاكيرا قامت بتشغيل أغنيتها الجديدة بصوت عال جدا ليصل إلى بيت والدة بيكيه، وقامت بإعادة الأغنية مرات متتالية مع وضع الدمية على الشرفة.

كما أخبر الصحفي مارك ليرادو ميلان، البرنامج الإسباني ‘Mas Vale Tarde’ أن والدة بيكيه طلبت حتى من أحد الأفراد قلب الدمية حتى لا تواجه منزلهم مباشرة، الذي يقع في نفس الشارع الذي تقطن فيه شاكيرا.