قال المختص في الموارد البشرية، عبد العزيز المبارك، إنه يجب على الموظف توثيق أي عمل يكلف به حتى يضمن حقه.

وأضاف ،أن التوثيق شيء مهم جدا حاصة إذا تم تصعيد موضوع متعلق بالعمل، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وأكد أن حق الموظف يكون ضعيف إذا لم يوثق العمل الذي يقوم به من مستندات أو أي شيء يثبت أنه قام به.