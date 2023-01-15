وجه الناقد الرياضي، سعود الصرامي، رسالة إلى النصراويين بشأن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق ونادي الاتحاد الحالي، عبدالرزاق حمدالله.
وقال الصرامي :”أرجوكم يا النصراويين .. اتركوا “حمدالله” لا تنتقدوه .. كفاية فبركة صور”، وذلك خلال حديثه في برنامج الحصاد الرياضي المذاع على قناة 24 الرياضية.
ودعا النصراويين إلى عدم بث أخبار غير صحيحة عن اللاعب، مؤكدا أن نادي النصر قادر في الموسم الحالي على تحقيق تطلعات جماهيره.
سعود الصرامي :
أرجوكم يا النصراويين .. اتركوا "حمدالله" .. كفاية !!
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/rQPmYiBw64
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 15, 2023
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