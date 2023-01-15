قال خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، اليوم الأحد، إن من عجائب وادي الرمّه لهذه السنة، أن المياه تجري فيه منتصف الشتاء.

وأوضح الزعاق ” أننا نعيش الآن في أول موسم الشبط، ويتسم بسرعة التقلبات الجوية وبروده رياحه وتذبذبها، الذي يجعل للأبواب والنوافذ صوت قرقعة ويقطع أحبال الخيام”.

وأضاف خبير الأرصاد الجوية، أن وادي الرمة جرى في آخر موسم المربعانية (حيث تتحرك الرياح الشمالية الباردة)، وأول الشبط (تنهض فيه الرياح الماكرة التي لا تستقر على جهة معينة)، مشيرًا إلى أنه مع دخول موسم سهيل تتحرك الرياح الجنوبية الملطفة.