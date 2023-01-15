أوضح نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع ريان الحربي، إنه يمكن الحجز مباشرة إلى مكة أو المدينة عن طريق الخطوط السعودية باستخدام قطار الحرمين.

وقال الحربي أن تلك التجربة ستكون متكاملة وتضمن للمسافر الوصول إلى وجهته من خلال أفضل وأأمن وسيلة نقل في المنطقة.

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لقطار الحرمين السريع، أن ذلك يضمن انسيابية للحركة وإثراء لتجربة المسافر والمعتمر والزائر، مشيرا إلى الحرص على تقديم خدمة متميزة تكاملية وفق تقنية أفضل.