تداولت تقارير صحفية، اليوم، معلومات جديدة بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي ومصير العرض المقدم له من نادي الهلال.

وذكرت صحيفة “zurnal” أن ميسي رفض عرضاً من الهلال براتب سنوي 300 مليون يورو ، أي أكثر بـ 100 مليون يورو مما تلقاه كريستيانو رونالدو مؤخراً من النصر.

وأضافت أن ميسي ربما يفكر في هذه الأيام أكثر من غيره في تمديد تعاونه مع ناديه الحالي، كما سيأتي والده خورخي، الذي يعد الوكيل الرئيسي للاعب، بحلول نهاية شهر يناير إلى باريس لإنهاء تمديد التعاون لمدة عام آخر أو اثنين مع باريس سان جيرمان، وسيرتفع راتبه من 30 إلى 40 مليون يورو سنويا.

من جهته، قال الصحفي TyC Sports، جاستون إيدول، إن ميسي وافق على صفقة جديدة لمدة عام واحد من حيث المبدأ للبقاء في باريس سان جيرمان.

وأكد أن ميسي سيبقى في العاصمة الفرنسية، حيث يهدف إلى مساعدة باريس سان جيرمان في الفوز بأول لقب له في دوري أبطال أوروبا.