كشفت استشارية العناية المركزة د.علياء الحازمي عن أسباب زيادة حالات الإصابات بمتحور “أوميكرون” في الصين ، مؤكدةً أن مايحدث فيها يختلف عما يحدث في العالم.

وقالت “الحازمي” أن الإصابات بسبب أنواع المرضى الذين أصيبوا وعدم الاستعداد من جهة الحكومة ومن جهة المستشفيات.

وتابعت “الحازمي” خلال ظهورها في برنامج “ياهلا” أن الصين كانت غير العالم كله حيث كانت تطبق إجراءات صارمة للوقاية، وهذا أدى إلى تأخر التفشي فيها مقارنةً بالدول الأخرى.