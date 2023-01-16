أعلنت شركة سيا بارتنرز للاستشارات الإدارية العالمية (Sia Partners) بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني بدء التقديم في (برنامج تأهيلي خاص للجيل السعودي الجديد – نمو)، في التخصصات الإدارية والهندسية والاقتصادية وغيرها من التخصصات.

وأوضحت الشركة الشروط وهي :

1- درجة البكالوريوس ويفضّل الماجستير في (مختلف التخصصات)، مثل (الإدارية، الهندسية، الاقتصاد) وغيرها.

2- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

4- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

5- مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والعمل الجماعي.

6- مهارات حل المشكلات التحليلية والكمية.

وأشارت إلى أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1444/06/22هـ الموافق 2023/01/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب والتقديم متاح خلال الرابط التالي: اضغط هنا