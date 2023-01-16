تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، لتتوج ببطولة كأس إسبانيا في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسجل الهدف الأول لبرشلونة اللاعب جافي في الدقيقة 33 ووضع الهدف الثاني ليفاندوفسكي في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول بينما الهدف الثالث جاء عن طريق بيدري في الدقيقة 69 .

وقلص الفارق لريال مدريد اللاعب كريم بنزيما في الدقيقة 93.