أثارت لقطة مغادرة ميشيل ديلغادو لاعب الهلال لمباراة العدالة اليوم الأحد، بدلا من الجلوس على مقاعد البدلاء الكثير من التكهنات والتساؤلات.

وقال رامون دياز مدرب الهلال بخصوص تلك اللقطة: “لقطة عادية جدًا، وللعلم قبل التبديل ميشيل بنفسه طلب مني استبداله لأنه يشعر بالإجهاد ومنحته المزيد من الوقت خلال الشوط الثاني”.

وكان الهلال خطف المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد أن حقق فوزًا على العدالة 2-0