قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عادل القازنلي، من المتوقع استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة وحائل حتى الخميس المقبل.
وأوضح القازنلي، أن تلك المناطق تشهد حالة عدم استقرار جوي بهطول أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة.
وأضاف محلل الطقس، أن انخفاض درجات الحرارة يشمل الأجزاء الساحلية من المملكة، مبينا أن تساقط الثلوج على جبل اللوز تمتد إلى مرتفعات حائل، فضلًا عن تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية باردة.
فيديو | محلل الطقس عادل القازنلي:
استمرار هطول الأمطار على الرياض ومكة والمدينة وحائل حتى الخميس المقبل#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/SQaRnnqgEx
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 15, 2023
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