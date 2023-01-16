أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز فوائد النشاط البدني للأطفال من عمر خمس سنوات فما فوق.

وقالت المدينة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن فوائد النشاط البدني للأطفال تنقسم إلى فوائد جسدية وفوائد نفسية، لافتة إلى أن الفوائد الجسدية تتمثل في “الحد من خطر الإصابة بالأمراض غير السارية، الحفاظ على وزن بدني صحي، بناء عضلات قوية وعظام سليمة، تحسين صحة القلب والأوعية الدموية”.

وتتمثل الفوائد النفسية في “السيطرة على أعراض القلق والاكتئاب، اكتساب مهارات اجتماعية جديدة، بناء الثقة بالنفس، تحسين الأداء المدرسي”.