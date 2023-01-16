كشف استشاري الأمراض واضطرابات النوم الدكتور صالح الدماس، تأثير الأكلات الشتوية في المملكة على الحركة.

وأضاف الدماس أن الأكلات الشتوية السعودية تؤثر على الحركة وتزيد من الخمول خاصة في ساعات الصباح الأولى.

وأضاف أن زيادة الوزن مرتبطة بنوعية الوجبات التي يتم تناولها، حيث تكون معظم الوجبات الشتوية غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات، مشيرا إلى أهمية ممارسة الرياضة.