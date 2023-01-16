أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجمالي الدخل غير المكتسب الذي يشمل الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة يتم احتسابه عند التقديم على الضمان الاجتماعي المطور.

وأشارت وزارة الموارد البشرية، إلى أنه يجب الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً، كما يؤخذ بالاعتبار كل أنواع الدخل.

وتابعت أنه تتم دراسة الأهلية ومدى استحقاق المستفيد بعد مراجعة مجموع الدخل المُسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.