أكد مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف العنزي، على ضرورة اتباع المواطنين والمُقيمين التعليمات الصادرة من الجهات المُختصة وأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة.

ووجه العنزي، بالابتعاد عن الأماكن الخطرة كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، واستعمال وسائل التدفئة الصحية وعدم إشعال الفحم بالأماكن المغلقة، وعدم التجمهر حول الحـوادث.، و الالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحـوادث، والقيادة بحذر شديد على الطرق السريعة،

وكشف عن استعداد 27 فرقة إسعافية وفرق الاستجابة النوعية وكذلك الفرق الإسعافية التطوعية؛ للاستجابة للتقلبات الجوية وتقديم الخدمات الطبية والإسعافية اللازمة في مختلف الظروف المناخية على مدار الساعة.