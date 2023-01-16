نجح فريق الجراحة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان، في استئصال ورم في الرقبة لمريض ضاغط على الشريان الودجي الداخلي الأيسر والقصبة الهوائية وعضلات الرقبة.

وتعود الواقعة عندما توجه المريض إلى المستشفى وكان يعاني بسبب آلام بالرقبة وتورم وصعوبة في البلع و التنفس.

وأجرى الفريق الطبي الجراحي الفحوص الطبية اللازمة، واتضح وجود ورم في الرقبة ضاغط على القصبة الهوائية وشرايين وأوردة الرقبة.

وقام الفريق الطبي، بإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم كاملاً، وتكللت بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بعد تماثله للشفاء.