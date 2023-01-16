اوضح المخرج هشام الرشيدي سبب خروج مسلسل “تلت التلاتة” للنجمة غادة عبدالرازق من السباق الرمضاني المقبل.

وقال الرشيدي أن المسلسل تم تأجيله الي شهر رمضان 2024 حتى يتم تنفيذه بشكل متميز ، مبينا أنه انتهى من تصوير 4 حكايات من مسلسل “حدث بالفعل” ، ومن المقرر عرضه في شهر فبراير المقبل على منصة “شاهد” .

وأوضح أن الحكاية الاولى بطولة ماجد المصري وبسمة وسنتيا خليفة ورنا رئيس ، والحكاية الثانية بطولة كريم فهمي وندى موسى ومحمود عبالمغني ، والحكاية الثالثة بطولة شيرين رضا ودينا الشربيني واسلام حافظ ، والحكاية الرابعة بطولة غادة عبدالرازق وسلمى أبوضيف وخالد أنور .

وأضاف الرشيدي الي انه يجري حالياً التحضيرات المبدئية لفيلم سينمائي جديد من تاليف عمر عبد الحليم وانتاج وليد صبري وبيراميدز وسينرجي ، ومن المقرر أن يكشف عن تفاصيله خلال الايام القليلة المقبلة ، كما تعاقد على مسلسل جديد من المقرر عرضه على منصة عالمية .