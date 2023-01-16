كشف مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، عن بعض التوصيات الخاصة بممارسة الأطفال النشاط البدني بشكل يومي.

وأوضح الصحة الخليجي، أن المدة الموصى بها للرياضة خلال اليوم هي 30 دقيقة على الأقل لمن تقل أعمارهم عن سنة، على أن يقوم الرضيع بالحركة من خلال الحبو أو الاستلقاء على البطن والقيام بتحريك الأيدي أو الأرجل.

ولفت إلى أن ممارسة الرياضة للطفل من عمر سنة إلى سنتين تكون لمدة 3 ساعات على الأقل عبر القيام بأنشطة خفيفة مثل الوقوف والمشي، وأنشطة معتدلة مثل الجري والقفز، وأنشطة عالية الشدة مثل التسلق واللعب بالكرة.

وتابع أن الأطفال من عمر 3 إلى 4 سنوات يحتاجون لنشاط بدني لمدة 3 ساعات يومياً بحيث تتضمن ساعة واحدة من الأنشطة البدنية عالية الشدة، مشيرا إلى أن الأطفال بالفئة العمرية بين 5 – 14 سنة يحتاجون للحصول على ساعة واحدة من النشاط المعتدل إلى عالي الشدة مثل ركوب الدراجة أو لعب كرة القدم أو الجري والهرولة والسباحة.