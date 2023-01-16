أنصفت محكمة سعودية، بإثبات نسب مواطنة عشرينية لوالدها خلال أسابيع، وفقا طبقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد.

كما قررت المحكمة إلزام والدها باستكمال استخراج شهادة ميلادها وإدراجها في السجل المدني واستكمال وثائقها النظامية واكتسب الحكم القطعية.

وأوضح مصدر، أن المحكمة فصلت في الدعوى خلال أسابيع، كما تعود الواقعة إلى أن مواطنة رفعت دعواها أمام المحكمة، وفق عكاظ.

وأشارت إلى أنها أنجبت ولدين وبنتاً من طليقها، وأنه أقر بولديه الكبير والصغير ورفض الاعتراف بابنته الوسطى ولم يستخرج لها أوراقها الثبوتية التي تخصها من هوية وطنية وشهادة ميلاد.

فيما دعت إلزام الأب المدعى عليه لإثبات نسب ابنتهما، كما فتحت المحكمة الجلسة عن بُعد وأبلغت الأب بمواعيد الجلسات وظل متغيباً عن الحضور فصدر أمر المحكمة بإحضاره بالقوة الجبرية.