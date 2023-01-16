قال رئيس طائفة متعهدي الإعاشة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة أحمد بن رابح الشريف، إن الطاقة التشغيلية تصل إلى 6 ملايين وجبة يوميًا.

وأوضح الشريف، أن هذا العام سوف تزيد مبادرات الإعاشة للمشاعر المقدسة إلى 30 مليون وجبة، وفي مكة المكرمة ستصل إلى 90 مليون وجبة.

يذكر أن شركات الإعاشة وصلت إلى 300 شركة بمساحة إجمالية 2.400.000 متر مربع، موزعة في مناطق مكة لتقديم خدمات الحجاج أثناء رحلة الحج.