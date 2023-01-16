تستعد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لإقرار اللائحة الفنية الخاصة بمستويات الإعفاء ورفع الرقابة.

وتهدف لتوفير معايير محددة لدعم تطبيق المتطلبات لحالات التعرض المخطط لها في ما يتعلق بإعفاء وتصفية المواد المشعة.

وتنص اللائحة على إزالة التحكم التنظيمي من NRRC من المواد المشعة أو الأشياء المشعة ضمن الممارسات المبلغة أو المصرح بها.

فيما تضمنت اللائحة على مستويات التخليص التي يتم تحديدها بواسطة NRRC ويتم التعبير عنها من حيث تركيز النشاط أو تكون منخفضة التي يمكن إزالة التحكم التنظيمي من مصدر للإشعاع ضمن ممارسة مبلغة أو مصرح بها، وفق عكاظ.

ووفق اللائحة فإن الإعفاء يحدد أن NRRC بأن المصدر أو الممارسة لا يجب أن تخضع لبعض أو كل جوانب الرقابة التنظيمية على أساس أن التعرض والتعرض المحتمل بسبب المصدر أو الممارسة أصغر من أن يبرر تطبيق تلك الجوانب.