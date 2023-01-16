تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫07936 مقابل الريال الواحد 0٫24515

الدولار: 3٫75580 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97795

ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64359

دينار أردني:5٫29514 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي:12٫35483 مقابل الريال الواحد 0٫08123

دينار بحريني:10٫00084 مقابل الريال الواحد 0٫10000

الريال القطري: 1٫03153 مقابل الريال الواحد 0٫96943

الدرهم المغربي: 0٫37387 مقابل الريال الواحد 2٫67735

الجنيه المصري: 0٫12747 مقابل الريال الواحد 7٫84514