تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫07936 مقابل الريال الواحد 0٫24515
الدولار: 3٫75580 مقابل الريال الواحد 0٫26625
درهم إماراتي: 1٫02254 مقابل الريال الواحد 0٫97795
ريال يمني:0٫01501 مقابل الريال الواحد 66٫64359
دينار أردني:5٫29514 مقابل الريال الواحد 0٫18885
دينار كويتي:12٫35483 مقابل الريال الواحد 0٫08123
دينار بحريني:10٫00084 مقابل الريال الواحد 0٫10000
الريال القطري: 1٫03153 مقابل الريال الواحد 0٫96943
الدرهم المغربي: 0٫37387 مقابل الريال الواحد 2٫67735
الجنيه المصري: 0٫12747 مقابل الريال الواحد 7٫84514
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