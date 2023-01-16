كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط .

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مدير إدارة الكفاءة (Efficiency Management Manager)

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

– يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المجال المتعلق بالتحسين.

– أي شهادة التميز ذات الصلة هي زائد.

– التجربة السابقة مع برنامج Tableau أو/و PowerBI.

– من 4 إلى 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في التحسين والكفاءة.

– الخبرة السابقة مع أنظمة إدارة الكفاءة.

– مهارات إدارة الوقت والمشروع.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني.