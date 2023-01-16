كشفت شركة المدفوعات السعودية (Saudi Payments)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط .
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مدير إدارة الكفاءة (Efficiency Management Manager)
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو الهندسة أو أي مجال ذي صلة.
– يفضل درجة الماجستير في إدارة الأعمال أو المجال المتعلق بالتحسين.
– أي شهادة التميز ذات الصلة هي زائد.
– التجربة السابقة مع برنامج Tableau أو/و PowerBI.
– من 4 إلى 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في التحسين والكفاءة.
– الخبرة السابقة مع أنظمة إدارة الكفاءة.
– مهارات إدارة الوقت والمشروع.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الالكتروني.
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