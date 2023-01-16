قال الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر أن إدارة نادي الهلال إذا لم تتحرك فهي تتنازل عن البطولات بإرادتها.
وأضاف الجاسر “الهلال أقال الموسم الماضي جارديم وحصل على الدوري، وكذلك الموسم قبل السابق، فقبوله بالوضع الحالي واستمراره معناه أن الهلال تنازل رسمياً عن تحقيق أي بطولة”.
وتابع ” الفريق يستطيع أن يسيطر على كل مباراة وعلى أي خصم يلعب أمامه ولكن في ظل الوضع الفني الذي يشهده الفريق حالياً فليس هناك أمل في فوز الفريق “.
فيديو | الناقد الرياضي عبد الكريم الجاسر: إذا لم تتحرك إدارة الهلال فهي تتنازل عن البطولات بإرادتها#المنتصف pic.twitter.com/8nwyYMVraP
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 15, 2023
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