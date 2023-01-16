كشفت شركة ولاء للتأمين التعاوني، عن توفر وظائف خدمة عملاء شاغرة لحملة (الدبلوم أو البكالوريوس) بفروع الشركة في (الرياض، الخبر، جدة، نيوم، تبوك، الجوف، حائل)، مع ملاحظة أن التقديم للسعوديين.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة المتوفرة هي:

1- مسؤول خدمة عملاء.

وأفادت بأن الشروط والمتطلبات هي:

– سعودي / سعودية الجنسية.

– دبلوم في الإدارة كحد أدنى أو ما يعادلها.

– مهارات عالية في التواصل.

– لغة انجليزية، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية: [email protected]