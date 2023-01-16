يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 2585 فرصة تدريبية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

وأوضح شروط التقديم :

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.

3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.

4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع