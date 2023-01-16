يعلن صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن توفر 2585 فرصة تدريبية للجنسين بعدة مناطق بالمملكة، من خلال التسجيل في برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.
وأوضح شروط التقديم :
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى.
3- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
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