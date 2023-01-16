قدمت بعض المشروبات نتائج واعدة في إدارة الوزن عند دمجها في نمط حياة صحي، وبعد استكماله بالكالسيوم وفيتامين (د)، قد يؤدي عصير البرتقال على وجه التحديد إلى انخفاض كبير في الدهون داخل البطن.

وذكرت العديد من الدراسات، أن الكالسيوم وفيتامين (د) قد يلعبان دورا في تنظيم كتلة دهون البطن، وفي عام 2013، دفعت هذه الأدلة الباحثين إلى التحقيق في آثار مكملات الكالسيوم وفيتامين (د) (CaD) التي يتم تقديمها في عصير البرتقال.

وعثرت الدراسة، التي نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، على دليل على فقدان الوزن وتقليل الدهون الحشوية على مدار 16 أسبوعا، وبشكل أكثر تحديدا، كان تقليل الدهون الحشوية أكبر بشكل ملحوظ في مجموعة CaD منه في المجموعة الضابطة.

وظل تأثير الكالسيوم وفيتامين (د)على الدهون الحشوية “مهما للغاية” عند دمج نتائج التجربتين، ومع ذلك، لم تكن التغيرات الأخرى في وزن الجسم مثل مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر مختلفة بشكل كبير بين مجموعة التحكم ومجموعات العلاج.

واستنتج العلماء، أن “مكملات الكالسيوم و/أو فيتامين (د) تساهم في تقليل مفيد” من الدهون الحشوية، متابعين: “قد يحدث تأثير الكالسيوم الغذائي على وزن الجسم أيضا على مستوى الجهاز الهضمي أو من خلال قمع الجوع”.