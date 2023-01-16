تستمر شركة بي واي دي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، في تعزيز تواجدها في هذا المجال، بعد أن أزاحت النقاب عن أحدث اصدارتها هناك، وهي النسخة الجديدة كليًا SEAGULL.

وتميزت السيارة بي واي دي SEAGULL بتصميم عصري وانيق، حيث تضم السيارة مصابيح أمامية حادة المظهر، مع مفهوم رباعي الابواب، وشبكة سفلية باللون الاسود، مع جنوط رياضية باللون الاسود مع تصميم خماسي الاضلاع.

وجاءت السيارة بمقصورة داخلية ذات لمسات عصرية، حيث تحتوي على شاشة ملونة تعمل باللمس من المؤكد دعمها للتطبيقات الذكية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومنافذ للطاقة والشحن، مع حوامل للاكواب.

وأشارت بعض التقارير إلى أن المحرك المستخدم سوف يضخ قوة قدرها 75 حصانا طراز TZ180XSH.

والجدير بالذكر أن الشركة لم تعلن عن السعة الخاصة بالبطارية المستخدمة للسيارة SEAGULL، ولكنها ستكون طراز LFP من صناعة FinDreams، وهي احد الاذرع التابعة لشركة بي واي دي الصينية.