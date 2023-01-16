كشفت جائحة فيروس كورونا أنه لا ينبغي القلق من الفيروسات المعروفة فقط: يحتاج العلماء والأطباء إلى البحث عن متحورات جديدة وناشئة يمكنها أن تتهرب من العلاجات الحالية وتفاجئنا.

ويوجد عدد من الطرق التي يمكننا من خلالها اكتشاف الفيروسات الجديدة التي قد تشكل تهديدا لصحة الإنسان. فمراقبة الأمراض في الحيوانات، على سبيل المثال، يمكن أن تعطينا تنبيها عن الفيروسات التي قد تقفز عبر الأنواع.

وهناك قدر كبير من الأرض يجب تغطيتها في البحث، وليست كل مسببات الأمراض الحيوانية مقدرا لها أن تصيب البشر، ويمكن لاختبار مسحة الأنف الذي طوره باحثون من جامعة ييل أن ينبه الخبراء بسرعة إلى وجود خطر غير معروف يبدأ في الظهور بين السكان، دون الحاجة إلى اكتشاف الفيروس مباشرة.

وذكرت التقارير، أنه بناء على الاختبارات الأولية، يمكن أن يكون هذا الاختبار طريقة سريعة وفعالة لاكتشاف الفيروسات المخفية التي كان من الممكن أن يتم تفويتها لولا ذلك.

وقال الباحثون في ورقتهم المنشورة: “على الرغم من أن فحص العينات الحيوانية أو البشرية المجمعة قد يحدد فيروسات غير معترف بها، فإن هذا النهج لا يحدد بالضبط الفيروسات القادرة على التسبب في مرض الإنسان. فمراقبة الفاشيات غير المبررة تستهدف مسببات الأمراض البشرية ولكنها قد تجد الفيروسات الناشئة بعد فوات الأوان – أي بعد أن يكون الوباء قد بدأ بالفعل”.

وتعمل الاختبارات النموذجية على مسحات الأنف إلى اكتشاف ما يقرب من 10 إلى 15 فيروسا معروفا، لكن الأبحاث السابقة أظهرت أنه لا يزال هناك في بعض الحالات دليل على أن الجسم كان يحارب العدوى، حتى عندما لم يتم التعرف على الفيروس. وعلى وجه التحديد، يمكن الكشف عن مستويات عالية من البروتين المضاد للفيروسات المصنوع من بطانة الأنف المسماة CXCL10.