أفاد التلفزيون الصيني الرسمي، اليوم الاثنين، بأن شخصين لقيا حتفهما وفقد 12 آخرون بعد انفجار مصفاة ومصنع للكيماويات شمال شرق البلاد.

وتفصيلاً، وقع الانفجار في المصنع الواقع بمدينة بانجين بإقليم لياونينغ أثناء القيام بأعمال صيانة.

ومن جانبه، أكد التلفزيون الصيني أن 30 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة وتمت السيطرة على الحريق.

وبيّنت مقاطع فيديو وصور نشرها التلفزيون سحابة كثيفة من الدخان الأسود وألسنة لهب تتصاعد من المصنع، إضافة إلى مجموعة من رجال الإطفاء خارج المبنى.

والجدير بالذكر أت الحوادث الصناعية شائعة في الصين وغالبا ما تنتج من عدم التزام قواعد السلامة، ففي نوفمبر الماضي قُتل 38 شخصا في حريق اندلع بمصنع في وسط الصين، ونجم بحسب السلطات، عن سوء استخدام العمال للمعدات.