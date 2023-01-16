أوضح الخبراء النفسيون إن الألم العاطفي يؤثر في شعور الإنسان وفي نفسيته بشكل كبير، خاصة إذا مر الإنسان بمشاعر الحزن نتيجة مواجهة ظروف مؤلمة وحزينة كالفقد والفشل.

وشدد الخبراء النفسيون على التحذير من الحالات النفسية المؤلمة طويلة الأمد التي تتعارض مع القدرة على العمل بشكل جيد، أو على ممارسة الحياة اليومية، إذ أنها تعد شكلاً من أشكال المرض النفسي.

وأكد الخبراء أن المرض النفسي لا ينشأ في الدماغ وحسب، ولكنه ينشأ في الجسم أيضًا، وفقًا لبعض الباحثين، ويتأثر بالوراثة والعمليات الالتهابية .

وقال الباحثون النفسيون :”أن المرض النفسي يمكن أن يراوح المريض من نوبة واحدة إلى حالة مدى الحياة، ومن خفيفة إلى شديدة. وقد يتضمن حالة واحدة مثل الاكتئاب.

وأشار الباحثون إلى الحالات المزاجية تكون مصاحبة للأمراض النفسية، لذلك يمكن للشخص أن ينتبه إليها إذا أُصيب بها، لأنها تُعد مؤشرًا على إصابته بمرض نفسي وهو لا يشعر، ومن ذلك الأعراض الجسدية، والتغيرات في التفكير والسلوك، وأحياناً تغيرات الإدراك كالهلوسة والكوابيس الشديدة.