أكد المختص في الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان، أنه يجب أن يكون هناك حد أعلى لأسعار التذاكر، متمنيًا من الأندية عدم تشويه الدوري بجعل المدرجات فارغة.

وقال خالد الربيعان، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أنه يجب أن يكون هناك حد أعلى بما يتناسب مع قيمة الدوري السعودي؛ حيث يجب دراسة الوضع بجدية.

وأشار “الربيعان” إلى أن رفع أسعار التذاكر يعتبر من حق الأندية، لافتًا إلى أن الأسعار في السابق كانت منخفضة جدا بما يوازيه من السوق في تلك الفترة، مؤكدًا أنه ليس هناك حدود للأسعار في السعودية حتى الآن.

فيديو | المختص في الاستثمار والتسويق الرياضي خالد الربيعان: يجب أن يكون هناك حد أعلى لأسعار التذاكر، وأتمنى من الأندية عدم تشويه الدوري بجعل المدرجات فارغة #المنتصف #المنتصف pic.twitter.com/SE52RziT40 — المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) January 15, 2023