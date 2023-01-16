قضت محكمة جنايات أمن الدولة بالقاهرة بمعاقبة الهارب محمد على و37 آخرين بالسجن المؤبد، وأصدرت أحكاما تتراوح بين السجن المشدد 5 سنوات و15 سنة لمتهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”

وكانت النيابة أحالت المتهمين «بينهم هاربون»، إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم عددا من الاتهامات، من بينها التأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف وتحريض المتهم الهارب محمد على المواطنين من خلال بث مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «يوتيوب»، بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في التجمهر بميدان الأربعين بالسويس.

ووجّهت النيابة للمتهمين تهمة ترويج أفكار عدائية الغرض منها ارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار مزعومة للمتهمين، كما حازوا أسلحة بيضاء ونارية، وشرعوا في قتل 3 ضباط من قوات أمن السويس والقوة المرافقة لهم.