فئة F سبورت هي فئة مميزة من طرازات معظم سيارات لكزس، حيث يُمنح حرف F من لكزس للطرازات التي خضعت لمراحل تصميم فريدة، وعادة ما تُقدم بمحركات أقوى من الفئة الأساسية.

وتتشارك طرازات F سبورت في 3 مبادئ، نغمة الصوت المرضية من نظام العادم، والاستجابة السريعة للقيادة، والشعور بالقوة؛ ومن أجل الرياضية تحصل على وضعيتي القيادة سبورت وسبورت بلس، تستفيدان من تحسينات التعليق.

وتتوفر طرازات F سبورت بأنواع، منها طرازات محسنة ميكانيكيا من المصنع، ومنها طرازات تتوفر منها فئة F سبورت فقط، وكل منها يتميز بالتفوق في جانب الأداء. والنوع الثالث يحصل على ترقيات مظهرية فقط، أو في الغالب الأعم.

تتميز بجناح خلفي وتصميم مغزلي داكن للشبك الأمامي وجنط مختلف وشارات وألوان مخصصة لتلك الفئة. وفي الداخل تحصل على لوحة عدادات مخصصة من ناحية المظهر لتلك الفئة، وقد يتميز المقود ومقبض الناقل بالجلد المثقوب.

وتأتي الدواسات من الألمنيوم، الذي يدخل أيضا في لمسات الكونسول الوسطي. ومن ناحية القيادة تحصل جميع فئات F سبورت على الوضع الاقتصادي والوضع سبورت والوضع سبورت بلس، إلى جانب وضع مخصص بحيث يمكنك اختيار إعدادات نظام التعليق والمقود واستجابة دواسة البنزين من بين الأوضاع الثلاثة.