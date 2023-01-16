سقطت لاعبة سيرك من ارتفاع يزيد على 5 أمتار، أثناء تقديمها فقرة استعراضية، في مشهد هزّ المكسيك.

وارتطمت الفتاة بالأرض بقوة وسط صراخ الناس على سيرك في مدينة تامبيكو شرق البلاد أمام الحشود؛ حيث أفلتت اللاعبة ميا غونزاليس سوتو من طوق كانت تتعلق به، لتطير في الهواء ثم تهبط على الأرض بقوة فجأة.

وظهرت اللاعبة مستلقية بلا حراك على المسرح، ليسارع مسؤولو السيرك لإطفاء الأضواء بينما هرع زملاؤها لمساعدتها، فيما نقلت بعد الحادث إلى مستشفى في تامبيكو.

وأكدت إدارة السيرك أنها لم تتعرض لإصابات، قائلة في بيان: “كان من بين جمهورنا مسعفة طبية قدمت لها الإسعافات الأولية طواعية. سنكون ممتنين لها إلى الأبد”.