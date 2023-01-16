كشفت الهيئة العامة للنقل عن موعد إطلاق مشروع الرصد الآلي لمخالفات النقل المتخصص والنقل التعليمي، الذي سيساهم في التحقق من نظامية وجودة الحافلات والحفاظ على السلامة العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن تطبيق الرصد الآلي سيبدأ بعد 15 يوماً من 10 رجب 1444هـ الموافق 1 فبراير 2023.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سيحقق الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز السلامة المرورية، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الفنية للحافلات، وتحقيق الجودة والامتثال لحافلات النقل المتخصص والنقل التعليمي، وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة من الحافلات.