كشفت تقارير صحافية، أنه أصبح شخص إسباني / 20 عاما/ أول مسافر تلغي استراليا تأشيرة سفره لحمله لحوم وجبن في حقيبته دون أن يفصح عنها، وذلك وفقا لقوانين الأمن البيولجي الشديد الصرامة.

وأوضحت وزارة الزراعة والمياه والبيئة، اليوم الاثنين إنه تم إلغاء تأشيرة سفر المسافر، وتغريمه 3300 دولار استرالي (2300 دولار أمريكي) عقب أن عثر ضابط في بيرث على أكثر من كيلوجرام من لحم الخنزير النئ وجبن في حقيبته.

وصرح وزير الزراعة، موري وات “أتمنى أن يندم هذا الرجل على أفعاله- زيارته لاستراليا انتهت قبل أن تبدأ، وتم فرض غرامة كبيرة عليه”، مضيفا” هذا انتهاك صارخ لقوانين الأمن البيولوجي الأسترالية، ويمكن أن يعرض الصناعات الزراعية في استراليا للخطر” مؤكدا أن القوانين الصارمة تعد محاولة لإبعاد أمراض مثل الحمى القلاعية عن البلاد.