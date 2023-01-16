أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض وجدة عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض):
– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة العربية، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في الكتابة والتحرير وإعداد التقارير وإيصال المعلومات المعقدة بتنسيقات وأنماط سهلة القراءة.
2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة):
– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.
– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في العمل بمكاتب الوزارات والهيئات والإدارات التنفيذية
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع
1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض): هنا
2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة): هنا
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