أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن عن توفر وظائف شاغرة في مدينة الرياض وجدة عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض):

– درجة البكالوريوس في تخصص (اللغة العربية، الإعلام والاتصال، العلوم الاجتماعية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في الكتابة والتحرير وإعداد التقارير وإيصال المعلومات المعقدة بتنسيقات وأنماط سهلة القراءة.

2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة):

– درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، العلاقات العامة) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 3 إلى 5 سنوات في العمل بمكاتب الوزارات والهيئات والإدارات التنفيذية

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال المواقع

1- مُحلل أول محتوى وتقارير (الرياض): هنا

2- مُحلل أول أصحاب علاقات المصلحة (جدة): هنا