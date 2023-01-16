كشفت شركة أرامكو روان للحفر (ARO Drilling) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 13 وظيفة إدارية وتقنية وفنية لحملة الثانوية فأعلى بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي إدارة الصيانة بالحاسب الآلي، مُحلل دعم سلاسل الإمداد (وظيفتان)، منسق التدريب والسلامة، مساعد استقطاب المواهب الوظيفية، مدير البنية التحتية، عامل الحفر.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى: مساعد إدارة الموارد البشرية، أخصائي أول إدارة الموارد البشرية، مساعد عامل الحفر، مدير التدقيق الداخلي، محلل أول الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأشارت إلى أن المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس، بينما التقديم من خلال موقع أرامكو روان للحفر