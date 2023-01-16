وثقت كاميرا مراقبة في أحد المباني بولاية إنديانا الأمريكية، رضيعا لا يزال يرتدي الحفاض، وهو يحمل مسدسا محشوا بالرصاص، ويتجول به في ممر بين الشقق، مصوبًا إياه في مختلف الاتجاهات، ونحو وجهه، وسحب الزناد.

وأظهر الفيديو، الرضيع وهو ويتجول حول بئر السلم خارج باب شقته المغلق، ويحمل المسدس المحشو، وفي إحدى المرات صوبه نحو نفسه وضغط على الزناد، لكنه نجا لأن الرصاص لم يكن في موضع الإطلاق.

ورأى شهود عيان الواقعة التي التقطتها كاميرا مراقبة مثبتة في المبنى، فاتصلوا بالشرطة، التي وصل عناصرها إلى الموقع وفتشوا الشقة التي كان يعيش فيها الطفل مع والده.

وبالتحقيق مع الأب، نفى امتلاكه لأي أسلحة، مدعيا أن ابن عمه الذي كان يقيم معه “هو من يمتلك واحدا”.

وحاول رجال الشرطة أن يسألوا الطفل الصغير: “أين وضعت هذه اللعبة؟” خلال تفتيش الشقة، ليعثروا في النهاية على مسدس “سميث و ويسون” عيار 9 ملم في درج مكتب.

والجدير بالذكر أن المقطع الذي يحبس الأنفاس انتشر بعدها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كالنار في الهشيم وسط دهشة وغضب المستخدمين.