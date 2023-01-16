أوضح المزارع حمد آل عباس أنه كان يتم استيراد بديل السكر نبتة “الإستيفيا” والآن يوجد لدينا في المملكة مايقارب 15 ألف نبتة في منطقة الحضن بنجران.

وقال آل عباس :” في البداية كنا نستورد هذه النبتة من الصين وأمريكا اللاتينية وكندا، حيث وصل عددها ل١٥ ألف لدينا الآن في المزرعة”.

وأضاف ” أجريت عدة تجارب سابقة بشأن زراعة هذه النبتة وما كنت أتوقع نجاحها الباهر في المملكة حتى وصلت نسبة النجاح ل٥٠٪ وهذه النسبة كبيرة مقارنة بدول أخرى “.